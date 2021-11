Gf Vip 6: Francesca Cipriani e Carmen Russo rivelano il possibile vincitore del reality

Francesca Cipriani e Carmen Russo hanno esternato le loro ipotesi sul possibile vincitore del Gf Vip, facendo anche della confessioni su Samy Youssef

L’uscita di Samy Youssef dalla Casa di Cinecittà sembra aver destabilizzato sia Francesca Cipriani che Carmen Russo. Entrambe le concorrenti del Grande Fratello Vip si sono infatti dette convinte che il giovane sarebbe arrivato in finale. Le due gieffine hanno tuttavia espresso anche delle chiare supposizioni su chi potrebbe vincere il reality di Canale 5.

Francesca e Carmen tornano a parlare di Samy

La Cipriani ha dunque sottolineato come secondo lei Manuel Bortuzzo e Aldo Montano si contenderanno la vittoria, ricordando tuttavia che anche lei potrebbe avere delle buone speranze di trionfare. Anche Carmen Russo si è detta d’accordo sulla finale tra i due atleti, mentre entrambe hanno rimarcato che Samy non sarebbe dovuto essere eliminato.

#GFvip francesca Carmen Aldo e Manila non si spiegano perché sia uscito Samy dal momento che era una ragazzo semplice umile sincero ma anche divertente… loro non sanno quanto possa essere tossico “il fandom” — Marta (@Marta54023970) November 18, 2021

Comunque qualcuno mi spieghi l’utilità di Francesca cipriani in quella casa.. oltre a far vedere clip in puntata che sta tirando capelli a giucas cosa va esattamente? A me pare il comodino più comodino di questa casa. Preferivo un samy un nicola o una Raffaella 😬🤷🏻‍♂️#gfvip — simo (@simonasjk) November 17, 2021

“Quando uscirò, mi riguarderà tutte le puntate e i daytime perché voglio vivermi tutto da spettatrice. Forse non vanno più di moda le persone vere. Strana questa roba, non so cosa arriva al pubblico, sono senza parole”.

Queste dunque le parole di sbigottimento dell’ex Pupa, che ha ricordato infine i dati espressi dai blog di scommesse dove si dà per vincente Manuel, seguito poi da Sophie Codegoni e dalla stessa Francesca al terzo posto.