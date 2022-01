Gf Vip 6, Lulù e Manuel si sposano? La frase di lei che ha scatenato il web

Pare che tra i progetti futuri di Lulù e Manuel ci sia anche il matrimonio. A confermarlo è stata proprio Lulù. Ma vediamo nel dettaglio.

Lulù Selassié, nelle ultime ore, è ritornata al centro dell’attenzione per via di alcune dichiarazioni sul suo futuro con Manuel Bortuzzo.

Gf Vip 6, Manuel e Lulù si sposano?

Tra i due, infatti, dopo alti e bassi, è scoppiata una travolgente passione e un bellissimo amore.

Tanto da affermare più volte di voler continuare a viversi al di fuori anche dopo la fine del reality. Tuttavia, poche ore fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato al pubblico a casa.

Ma, andiamo in ordine. Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno messo in scena Romeo e Giulietta, con i ruoli dei due protagonisti assegnati ad Alessandro Basciano e a Sophie Codegoni. Anche se, Lulù Selassiè, non era per nulla d’accordo ed in uno sfogo con Manuel ha fatto intendere che entrambi sono stati scartati per i ruoli per via della condizione di Bortuzzo.

Ma proprio durante questo dialogo, la Principessa ha pronunciato un frase che ha scatenato il web.

Gf Vip 6, Manuel e Lulù si sposano? La frase di lei

Sembra, infatti, nei progetti futuri di Lulù e Manuel ci sia anche il matrimonio:

“Siamo fidanzati, ci amiamo, abbiamo dei progetti, siamo sicuri che vorremo stare insieme per il futuro. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme”.

Gf Vip 6, Manuel e Lulù si sposano? Lei si gode gli ultimi giorni con il fidanzato

Nel mentre, la Principessa si sta godendo gli ultimi istanti con Manuel, visto che lei stessa ha svelato che il suo amato lascerà la casa più spiata d’Italia questo venerdì.