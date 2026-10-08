Alex Belli concorrente del GF VIP è stato chiamato al telefono rosso e la sua reazione in diretta è diventata contagiosa sia in diretta che sui social.

Durante la diretta del GF VIP capita che i concorrenti siano chiamati a svolgere attività inconsuete che richiamano l’attenzione dei fan portando anche gesti normali ad avere un’enorme rilevanza sia per chi è protagonista che per chi assiste, come accaduto nell’ultima puntata in dirette al famoso attore ed attuale concorrente del game show Alex Belli.

La richiesta da parte della produzione all’attore

In pratica il gioco a cui Belli ha partecipato è stato ideato dalla produzione del GF VIP che ha affidato a lui un compito semplicissimo – rispondere tramite il famoso telefono rosso – ad una telefonata anonima in un’altra lingua, se non conosceva altre lingue, l’inglese sarebbe stato facilmente intuibile.

avrebbe potuto anche inventarla.

Non ha perso tempo e si è gettato a capofitto nel gioco prendendo in mano il telefono. La telefonata è durata anche parecchio, 10 minuti per l’esattezza, e nel mentre tutti erano concentrati su di lui per capie cosa stesse succedendo.

Al termine della chiamata lo shock si diffonde nella casa

Quando Alex Belli termina la chiamata, fatta in una lingua palesemente inventata ma per assurdo compresa dall’interlocutore dall’altra parte dell’apparecchio, sulla casa è calato un gelo inatteso. Nessuno parlava, riporta CaffeinaMagazine, e tutti guardavano Alex che interpretando la parte appieno continuava a parlare quella lingua sconosciuta.

Dopo alcuni minuti lo stesso protagonista ha spiegato che si trattava di un gioco ideato dalla produzione e che la lingua che stava parlando era una lingua inesistente. Ma la cosa bella è che sul momento i concorrenti hanno a loro volta preso parte al gioco ascoltandolo e seguendo il flusso della conversazione con il suo interlocutore.

Il telefono rosso quindi resta l’arma vincente per regalare momenti di divertimento e spensieratezza ai concorrenti sempre più coinvolti nella sfida e nelle dinamiche di gioco per ottenere il successo ed avvicinarsi sempre più verso la fase finale.