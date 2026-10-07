Alex Belli e Marina La Rosa continuano a movimentare la casa del Grande Fratello Vip. Questa volta la loro soap è arrivata al bacio appassionato.

Al Grande Fratello Vip basta una scena recitata per cambiare, almeno per qualche istante, gli equilibri nella Casa. È quanto accaduto tra Marina La Rosa e Alex Belli, da settimane protagonisti di confronti, frecciate e provocazioni. Dopo i continui battibecchi, i due si sono ritrovati al centro di una scena decisamente più romantica, ma solo per esigenze di copione.

Durante la soap organizzata all’interno della Casa, infatti, Marina e Alex si sono scambiati un bacio appassionato davanti alle telecamere. Un momento che ha attirato immediatamente l’attenzione degli altri concorrenti, anche perché tra i due il rapporto è tutt’altro che disteso. Il bacio, però, era parte della recitazione e non sembra aver modificato la distanza che continua a caratterizzare il loro rapporto.

Marina La Rosa e Alex Belli, il bacio nella soap del GF Vip

La scena è andata in scena durante le riprese della soap improvvisata realizzata dai concorrenti. Un vero e proprio “gioco nel gioco“, nel quale gli inquilini sono chiamati a interpretare personaggi e situazioni da fiction, dando vita a momenti volutamente sopra le righe.

Già nei giorni scorsi avevano inscenato una soap romantica, sfiorando il contatto.

Questa volta, invece, il bacio è stato reale, almeno all’interno della scena prevista dal copione. I due si sono lasciati andare a un momento di apparente passione, sorprendendo gli altri concorrenti e alimentando ancora una volta la curiosità del pubblico.

La complicità mostrata durante la recitazione, tuttavia, non sembra riflettere il rapporto quotidiano tra Marina e Alex. Nelle ultime settimane i due sono stati protagonisti di numerosi scontri. La stessa trasmissione ha raccontato più volte le tensioni tra loro, con accuse reciproche e battute al vetriolo.

Nei giorni scorsi, però, non sono mancati nemmeno momenti di tregua. Durante le prove del duetto “Non Amarmi“, Alex Belli aveva confidato a Marina una parte più fragile di sé, mentre lei aveva ammesso di aver notato un lato dell’attore diverso da quello mostrato abitualmente nella Casa.

GF Vip: dopo il bacio arriva la reazione di Marina La Rosa

Il vero colpo di scena è arrivato quando la scena è terminata. Dopo aver interpretato il bacio con Alex, Marina La Rosa ha deciso di commentare il momento a modo suo.

“Posso fare anche questo?“, ha domandato prima di prendere la giacca di Alex Belli e utilizzarla per pulirsi platealmente la bocca. Subito dopo ha mimato anche un conato di vomito, trasformando in pochi secondi la scena romantica appena conclusa in una gag decisamente ironica.

Il gesto ha così riportato il rapporto tra i due sul terreno abituale della provocazione. Nessuna svolta sentimentale, dunque, almeno per quanto mostrato in questa occasione: il bacio apparteneva alla soap, mentre la reazione di Marina ha sottolineato ancora una volta il tono ironico e conflittuale del loro rapporto.

Alex e Marina continuano infatti a essere tra i protagonisti delle dinamiche più movimentate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il loro rapporto alterna discussioni, battute e momenti nei quali sembra emergere una curiosa complicità, come accaduto proprio durante le prove della soap e del duetto.

Il bacio rappresenta quindi l’ennesimo capitolo di una relazione televisiva difficile da decifrare: per qualche secondo Marina e Alex hanno recitato come una coppia, salvo poi tornare immediatamente alla loro consueta ironia. Ed è proprio questo continuo passaggio tra rivalità e complicità a rendere la loro dinamica una delle più osservate all’interno della Casa.