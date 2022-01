L’ex gieffina Antonella Mosetti si è duramente scagliata contro Soleil Sorge, attualmente tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello

GF Vip, Antonella Mosetti attacca Soleil Sorge: la puntata di lunedì 3 gennaio

Soleil Sorge è indubbiamente uno dei personaggi di punta e più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non ha devastato soltanto gli equilibri esistenti all’interno della Casa più spiata d’Italia ma ha anche creato scompiglio al di fuori delle mura di Cinecittà.

Nel corso della puntata di lunedì 3 gennaio, ad esempio, Soleil Sorge ha reso ormai insanabile la frattura che si era già creata tra i coinquilini che abitano la Casa del GF Vip nelle ultime settimane. In particolare, i telespettatori hanno assistito a un duro scontro tra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, da una parte, e Lulù Selassiè e Miriana Trevisan, dall’altra.

GF Vip, Antonella Mosetti attacca Soleil Sorge: le critiche a Miriana Trevisan

Durante la lite tra le donne, si è assistito a impietose critiche e offese che hanno coinvolto anche la vita privata delle concorrenti. In particolare, Miriana Trevisan è stata brutalmente giudicata rispetto al suo ruolo di madre. Una simile circostanza ha spinto l’ex marito della showgirl, Pago, a intervenire preannunciando provvedimenti legali contro le calunnie pronunciate dalle gieffine.

Allo stesso modo, anche Miriana Trevisan non è riuscita a digerire le accuse che le sono state rivolte e ha manifestato l’intenzione di procedere per vie ufficiali.

GF Vip, Antonella Mosetti attacca Soleil Sorge: “Ragazzina senza esperienza che si sente una grande diva”

In merito all’accaduto, è intervenuta anche l’ex concorrente del GF Vip ed ex fidanzata di Aldo Montano, Antonella Mosetti, che ha attaccato Soleil Sorge per il suo comportamento.

Rivolgendosi all’amica speciale di Alex Belli, Antonella Mosetti ha dichiarato: “La gogna mediatica. Eccola qua. Mi ricorda qualche anno fa. Quando si mettono in testa di coprire per forza quelle persone che si comportano male, affossano quelle brave, tipo Miriana.

Ma Miriana si sa difendere. Vi prego, qualcuno blocchi le ragazzine senza esperienza che si sentono già delle grandi dive e grandi donne internazionali dello showbitz di mettere bocca sulle donne con i figli. Azzittitele, perché davvero fanno una figuraccia. Che vergogna”.