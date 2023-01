Gf Vip, Antonino rientra nella casa: "Mi aspettavo di peggio. Onestini? Un furbacchione"

Dopo due settimane Antonino Spinalbese è rientrato nella casa, anche se questo ritorno non è state esente da qualche contestazione.

All’inizio della puntata andata in onda lunedì 16 gennaio, diversi “vipponi” hanno esternato il proprio parere. “Questa bolla che c’è qui mi fa perdere la lucidità”, ha osservato l’hair stylist. Su Onestini: “Un furbacchione”. Immediata la replica di quest’ultimo.

Gf Vip, Antonino rientra nella casa. Signorini mostra il bacio ad Antonella

Alfonso Signorini ha mandato in onda una breve clip nel quale vediamo l’hair stylist dare un bacio ad Antonella.

Il conduttore ha fatto notare che la schermista, quando Spinalbese si è avvicinato, ha schiuso le labbra. Signorini si è poi rivolto a Giaele e le ha chiesto: “A te non ha dato così il bacio vero?”. A Nikita ha invece chiesto se il bacio di Antonino la avesse stupita: “Mi ha fatto piacere. Non me lo aspettavo, ma magari in due settimane ha riflettuto e poi ci siamo lasciati in pace”.

L’hair stylist è poi intervenuto: “Ho sempre detto apertamente che Nikita fosse la più forte. In queste due settimane mi sono reso conto che questa bolla mi fa perdere la lucidità”.

LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli rivela quanto guadagna e attacca Chiara Ferragni e Adriana Volpe

Antonino Spinalbese: “Ecco cosa penso di Luca Onestini”

Spinalbese è stato poi interpellato in merito a ciò che pensa di Luca Onestini. Il gieffino ha confermato quello che già pensava in precedenza: “Le dottoresse mi hanno detto di stare attento a Onestini perché è un furbacchione.

Nulla di nuovo…”. L’ex tronista ha a sua volta replicato: “Mi fa ridere perché è l’aggettivo che gli avevo già dato, il pensiero è ricambiato”. Il conduttore ha infine concluso: “E comunque che ci sei mancato”. Così invece Sonia Bruganelli: “Ha sgamato Onestini”.