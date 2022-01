GF Vip, il coming out di Delia Duran: “Mi piacciono anche le donne”

Delia Duran ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, parlando con Soleil Sorge di quello che è accaduto con Alex Belli.

Delia Duran ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, parlando con Soleil Sorge di quello che è accaduto con Alex Belli. “Mi piacciono anche le donne” ha spiegato la concorrente, aprendo il suo cuore.

La casa del Grande Fratello Vip ha ospitato un altro coming out. Questa volta ad aprire il suo cuore è stata Delia Duran, durante una conversazione “privata” con Soleil Sorge, in cui ha confessato di essere attratta anche dalle donne. “Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno ******. A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa. Questo è per farti capire come mai eravamo complici.

Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere” ha dichiarato Delia Duran, ribadendo poco dopo che le piacciono anche le donne.

In realtà il coming out di Delia Duran non è stata una novità. Lo scorso anno Deianira Marzano aveva scritto sui social una frase inequivocabile. “E quindi Delia Duran è bisessuale, ma lo sapevao già tutti” aveva scritto.

La stessa Delia, nel 2020, aveva parlato del suo orientamento sessuale da Barbara D’Urso. L’ammissione fatta al Grande Fratello Vip è solo un modo per ribadire quello che ormai sapevano già tutti.

Delia Duran ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, dopo la puntata andata in onda lunedì 24 gennaio. Durante la diretta si è parlato molto del suo rapporto con Alex Belli e del triangolo amoroso che si è creato con Soleil Sorge, che ha ammesso che l’uomo le ha detto di essere innamorato di lei.