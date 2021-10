GF Vip, Lulù affronta Manuel: “Vorrei andarmene ma tengo davvero tanto a te”

Al GF Vip, la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié ha affrontato Manuel Bortuzzo, rivelandogli che avrebbe lasciato la Casa se non fosse per lui.

Il legame nato tra il nuotatore Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié continua a rappresentare una delle dinamiche più seguite della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il rapporto trai due, dopo essersi sviluppato in modo incredibilmente rapido, sta subendo una brusca battuta d’arresto.

GF Vip, il legame tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié

Si fa sempre più incerto e altalenante il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié. Nel corso delle prime giornate che hanno seguito l’inizio della sesta edizione del GF Vip, i due ragazzi si sono rapidamente avvicinati l’uno all’altra fino a quando il nuotatore non ha scelto di allentare quello che si stava trasformando in un attaccamento totalizzante ed eccessivo.

A questo proposito, Manuel Bortuzzo è ricorso a svariati espedienti nel tentativo di far comprendere alla sua Lulù di voler rallentare e di voler vivere il loro legame con serenità e spensieratezza.

GF Vip, la gelosia di Lulù nei confronti di Manuel

I nuovi equilibri che stanno delineando il rapporto tra il nuotatore e la principessa sono emersi anche in occasione dell’arrivo di una lettera indirizzata a Manuel Bortuzzo e inviata dalla sua ex fidanzata.

La lettera è stata letta durante la settima puntata del reality e ha scatenato la reazione di Lulù, fortemente dibattuta sui social media.

In un primo momento, Lulù si è rivolta alla sorella Jessica, affermando: “È la sia ex con cui è stato tipo tre mesi, è la nipote del dentista”.

In realtà, come poi spiegato dal nuotatore, la ragazza (Federica) non è la nipote del suo dentista ma la figlia della sua compagna.

Allo sfogo di Lulù, la sorella Jessica ha risposto: “Non fare la gelosa”.

Una simile constatazione ha fatto infuriare la principessa che ha sbottato: “Non me ne frega un ca**o – e, bisbigliando in modo quasi incomprensibile, ha aggiunto –. Avrà 15 anni”.

GF Vip, Lulù affronta Manuel: “Vorrei andarmene ma tengo davvero tanto a te”

In seguito alla conclusione dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Lulù ha scelto di discutere nuovamente con Manuel Bortuzzo circa la loro relazione. In questo contesto, la ragazza ha spiegato al nuotatore di avere l’impressione che lui abbia improvvisamente innalzato un muro nei suoi confronti e di sentirlo sempre più distante. Le percezioni della principessa, come spiegato dalla stessa Lulù, sono acuite anche dal malessere e dallo stress che sta vivendo all’interno della Casa.

Rivolgendosi al nuotatore, quindi, la ragazza ha spiegato: “Capisco il tuo malessere, sto cercando di rispettare le tue esigenze e i tuoi spazi, ma non voglio allontanarmi da te”.

A questo punto, Manuel Bortuzzo ha risposto: “La differenza tra te e me è che… è come se tu te la vivessi male”.

Lulù Selassié, allora, ha sottolineato quanto segue: “Spesso mi avvicino per abbracciarti, ma trovo sempre un muro e tutto ciò mi ferisce. Io me ne vorrei andare perché ho tanti problemi gravi nella vita e qui dentro non me la vivo bene – e, lasciandosi travolgere dal senso di colpa, ha proseguito –. Non voglio che pensi che io sia pazza, mi è successo tante volte nella vita che le persone pensavano fossi matta perché non volevano capirmi. Non voglio farti pena amore, scusami se ti ho dato questo stress stasera, io ci tengo veramente tanto altrimenti non sarei stata qui, io veramente so quanto sei speciale”.

Ripetendogli che avrebbe voluto dormire insieme a lui, infine, Manuel Bortuzzo ha ribadito di voler trascorrere la notte con il suo compagno Aldo Montano, precisando: “Anche questa cosa del letto dobbiamo un attimo risolverla, perché io ci passo sopra, rido e scherzo, ma facciamo anche le persone mature: se io voglio dormire con Aldo ci dormo, quando io e te vogliamo dormire insieme dormiamo. Siamo grandi, non dobbiamo perderci in queste cose”.