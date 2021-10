GF Vip, Nicola Pisu dichiara i suoi sentimenti a Miriana Trevisan: la reazione della showgirl

Nel daytime del GF Vip, Nicola Pisu ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti a Miriana Trevisan: qual è stata la reazione della showgirl?

Il concorrente del Grande Fratello Vip Nicola Pisu ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti alla coinquilina MirianaTrevisan, che ha reagito in modo inaspettato.

Daytime GF Vip: scontro tra Soleil e Sophie, dubbi su Gianmaria

In occasione del daytime del Grande Fratello Vip, il reality show ha donato ai telespettatori più appassionato forti emozioni come la lite avvenuta tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Le due concorrenti, infatti, dopo la puntata andata in onda nella serata di lunedì 11 ottobre, hanno continuato a scontrarsi.

Un altro motivo di tensione tra i coinquilini, poi, riguarda l’atteggiamento di Gianmaria Antinolfi: molti concorrenti, tra i quali soprattutto Aldo Montano, non riescono a decodificare il suo comportamento. Inizialmente, l’imprenditore parlava continuamente della sua fidanzata Greta mentre, con il trascorrere dei giorni, l’uomo sembra avvicinarsi sempre di più a Sophie Codegoni.

A questo proposito, Gianmaria Antinolfi ha rivelato di sentirsi molto confuso e che la confusione provata è scaturita in seguito all’incontro avvenuto con la fidanzata Greta all’interno della Casa del GF Vip.

GF Vip, Nicola Pisu dichiara i suoi sentimenti a Miriana Trevisan durante il daytime

Il momento topico del daytime del Grande Fratello Vip, tuttavia, è stato rappresentato dalla discussione aperta sulla festa di compleanno organizzata per Manila Nazzaro nei giorni scorsi.

Durante la festa, si sono verificate numerose dinamiche tra le quali figura il bacio tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Tornando sull’improvviso avvicinamento tra i due, Nicola Pisu ha deciso di affrontare l’ex ragazza di Non è la Rai e le ha rivelato di provare dei sentimenti per lei. Miriana Trevisan, tuttavia, ha preferito non lasciarsi andare all’emozione e si è limitata ad ammettere di considerarlo un uomo puro e di notare svariate somiglianze tra loro.

GF Vip, Nicola Pisu dichiara i suoi sentimenti a Miriana Trevisan: la reazione della showgirl

In un secondo momento, poi, Miriana Trevisan si è rivolta a Nicola Pisu, svelando: “Mi piace questa parte di me…L’avevo dimenticata”.

Poco dopo, la donna ha anche chiesto al suo “corteggiatore” come faccia a essere così sicuro di provare qualcosa nei suoi confronti, osservando: “Non è che è perché siamo qui?”.

Il concorrente ha risposto alla domanda cercando di fare chiarezza in ogni dubbio della showgirl e ribadendo di voler fare le cose per bene. Per questo motivo, aspetterà e rispetterà le decisioni e i tempi della donna.