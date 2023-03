GF Vip, retroscena sull'elezione di Oriana Marzoli come prima finalista

Nella puntata del GF Vip di lunedì 6 marzo 2023, Oriana Marzoli è stata eletta come prima finalista del reality. In merito è spuntato un retroscena a dir poco curioso.

GF Vip: retroscena sull’elezione di Oriana come prima finalista

Oriana Marzoli è la prima finalista del GF Vip 7. La bella venezuelana era al televoto con Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli e Davide Donadei. I telespettatori, con un testa a testa con Antonella, l’hanno eletta come preferita. Nelle ultime ore, però, i fan più attenti hanno fatto notare un retroscena curioso.

Oriana prima finalista: negli ultimi tre anni sempre sudamericane

I seguaci del GF Vip più attenti hanno fatto notare che, negli ultimi tre anni, le prime finaliste sono sempre state donne sudamericane. L’anno scorso la prima ad avere un biglietto diretto per la finalissima è stata Delia Duran, mentre l’edizione precedente è stata Dayane Mello. Una strana casualità, non trovate?

Oriana Marzoli verso la vittoria del GF Vip

Oriana Marzoli potrebbe vincere il GF Vip? Stando a quanto sostengono i sondaggi ci sono ottime possibilità. La bella venezuelana si giocherà il podio con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi. Al momento, infatti, sembrano essere loro i Vipponi che arriveranno a contendersi il montepremi.