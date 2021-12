Al Grande Fratello Vip è andato in scena un nuovo scontro tra Gianmaria e Soleil. La concorrente lo ha umiliato apparentemente senza un motivo logico.

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un nuovo scontro tra Gianmaria e Soleil. La concorrente lo ha umiliato apparentemente senza un motivo logico.

GF Vip, scontro tra Gianmaria e Soleil: “Sei disperato se non bevi”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è nato un nuovo scontro tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

I due hanno discusso senza un apparente motivo logico, ma non è la prima volta che lo fanno. Ad accendere la miccia ovviamente è stata la concorrente, proprio come ha fatto giorni fa quando si è scagliata contro Sophie Codegoni. Soleil si è rifiutata di aprire una bottiglia di vino su richiesta di Gianmaria e da questo gesto è nata una discussione.

GF Vip, scontro tra Gianmaria e Soleil: “Sciò, puoi andare”

Tutto è accaduto in veranda.

Soleil aveva una bottiglia di vino da aprire ed è stata raggiunta da Gianmaria con un cavatappi. La concorrente ha usato i suoi modi provocatori, cercando di mandare via il compagno di avventura. “Sciò, fra un po’ la apro, puoi andare” ha dichiarato secca la Sorge. Lui si è subito innervosito e le ha risposto a tono. “Mica l’hai comprata tu la bottiglia, dai forza, aprila” ha insistito Gianmaria, prima di essere umiliato da Soleil.

GF Vip, scontro tra Gianmaria e Soleil: “Senza bottiglia è disperato”

I toni, a questo punto, si sono subito alzati. “Stai molto calmo fra un po’ la apro e te la offro, stai calmo lo sai che diventi veramente brutto? Anche meno. Poverino non riesce a limonare senza bottiglia quindi è disparato per bere, capito?” ha dichiarato Soleil Sorge, inaspettatamente. “Non è tua la bottiglia non la offri a nessuno. Lei ha un po’ il dente avvelenato, vogliamo bere tutti” ha risposto Gianmaria.

“Nel momento in cui ti calmi e vai come le mosche forse la apro” ha continuato Soleil. Non c’è pace al GF Vip.