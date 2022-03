Gf Vip, smantellata la casa: il video

Smantellata la casa del Grande Fratello Vip: il video

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa una settimana fa con la vittoria della principessa etiope Jessica Selassiè. Dopo più di 180 giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, le luci si sono finalmente spente. Adesso, per i concorrenti è arrivato il tempo di tornare alla normalità e alla vita di tutti i giorni.

Come si è visto nel corso della finale, andata in onda lunedì 14 marzo 2022, per i concorrenti non è stato facile lasciare le mura che li ha ospitati per sei mesi.

La finale del Grande Fratello Vip

Benché se ne dica, nel corso di questi lunghi sei mesi, nella casa del Grande Fratello è successo di tutto. Tanti sono stati gli amori e le coppie che sono sbocciate tra le mura di Cinecittà.

Per non parlare degli scontri tra i concorrenti e i continui colpi di scena nella tormentata questione di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Insomma, la finale, è stato il momento in cui i concorrenti hanno avuto modo di rivivere, anche per poco, tutte le emozioni che hanno provato nel programma.

La casa dopo la fine del Gf Vip

Con lo spegnimento delle luci, momento liturgico del programma, la casa del Grande Fratello è stata definitivamente chiusa, in attesa della prossima edizione.

Sono in tanti che, ogni anno, si chiedono cosa succede all’arredamento, una volta chiusa la famosa porta rossa. Nelle ultime ore, sta circolando, su Twitter e su Tiktok, un video girato proprio nella casa più spiata d’Italia, nei giorni successivi alla grande finale.

La casa del Gf Vip smantellata: ecco come è

Come è ben evidente, gli addetti ai lavori hanno già smontato tutti gli arredamenti della casa.

Insomma, i divani e i letti in cui i concorrenti si sono baciati, hanno litigato e pianto, sono ormai un lontano ricordo. Secondo alcune voci, adesso, tutto ciò che è stato usato dai “Vipponi” sarà messo in vendita e il ricavato devoluto in beneficenza. Sicuramente, nelle prossime settimane, inizieranno i lavori per allestire la nuova casa, pronta ad ospitare i concorrenti della settimana edizione del reality.