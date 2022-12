GF Vip, Wilma attacca Daniele: "Ha fatto il suo gioco, l'ho capito tardi"

Dopo l’ultima diretta del GF Vip, il rapporto tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro ha iniziato a perdere colpi.

La cantante ha attaccato il compagno d’avventura, trovando solidarietà in altre due coinquiline.

L’amicizia speciale tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro potrebbe già essere arrivata al capolinea. A distanza di qualche ora dall’ultimo appuntamento con il GF Vip, la cantante si è sfogata con Sarah Altobello e Patrizia Rossetti. La simpatica pugliese è stata la prima a lamentarsi del compagno di gioco.

“Ha sta’ saccenza che irrita. Mi dà fastidio. Questo sarà il motivo della mia nomination. Mi sta proprio irritando, anche quando parla: io…io…io“, ha tuonato la Altobello.

Alle parole di Sarah hanno fatto eco quelle di Patrizia. La regina delle televendite ha dichiarato:

“Mette bocca dove non deve, perché è bravo solo lui, è intelligente solo lui, eh vabbè! A me dopo tre mesi: ‘Tu non fai parlare, basta’ Me l’ha detto tre mesi fa, almeno cambia. Solo gli stupidi non cambiano idea, lui invece non cambia mai idea. E comunque diceva tanto degli altri, perché io non sono stupida, lui viene qui, si fa da mangiare a qualsiasi ora del giorno e della sera e se ne sbatte le pall*. Lascia tutto lì, non pulisce! Dice degli altri, ma lui è uguale”.