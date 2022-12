Gianmarco Onestini contro la sorella di Nikita: "La diffamazione è reato"

Gianmarco Onestini, via social, ha attaccato la sorella di Nikita Pelizon, accusandola di aver diffamato il fratello Luca.

Lo scontro si è risolto con le scuse da parte della familiare della Vippona del GF Vip.

Dopo i primi giorni di sintonia al GF Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno chiuso ogni tipo di rapporto. Lui ha sempre ribadito di volere solo ed esclusivamente un’amicizia, mentre lei si è costruita dei castelli. Nelle loro discussioni, come accade puntualmente, si intromettono anche i familiari da casa.

Per difendere Luca è sceso in campo il fratello Gianmarco, mentre dalla parte di Nikita c’è la sorella Jessica.

La sorella di Nikita, via Twitter, ha condiviso un pensiero molto duro su Luca. Gianmarco è immediatamente intervenuto:

Jessica, appena si è resa conto dello scivolone, ha cancellato il tweet e ha ammesso:

Le scuse della sorella di Nikita a Gianmarco hanno attirato l’attenzione dei fan, che l’hanno immediatamente criticata.

A questo punto, Jessica ha nuovamente spiegato:

“Non ha offeso me, io non sono Nikita, Gianmarco è stato gentile a farmi notare che, riportando le parole di Soleil, involontariamente stavo sbagliando, gli ho chiesto scusa. Non è necessario che vi arrabbiate, tranquilli abbiamo risolto civilmente. […] Ho rimosso quel tweet e non ci sono più problemi. Avrei potuto ricambiare con la stessa moneta ma non mi appartengono certi comportamenti, non voglio diventare uguale a chi mi attacca. Peace and love”.