Giulia Salemi, le presunte avances a Fulvio Collovati: “Si era instaurata una confidenza”

Dopo le accuse di Caterina Collovati contro Giulia Salemi, suo marito Fulvio Collovati ha preso le difese dell'influencer.

Alcuni mesi fa Giulia Salemi è stata accusata pubblicamente da Caterina Collovati di aver fatto delle avances a suo marito, Fulvio Collovati. Lo stesso ex calciatore si è espresso in merito alla vicenda.

Giulia Salemi: le avances a Fulvio Collovati

In diretta tv a Live – Non è la D’Urso Caterina Collovati aveva accusato Giulia Salemi di aver fatto delle avances a suo marito Fulvio.

Accuse simili erano state mosse contro la giovane influencer anche da parte di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore.

Ad alcuni mesi di distanza dalla querelle, Fulvio Collovati ha deciso di dire la sua in merito e ha smentito quanto affermato dalla moglie Caterina: “Io e Giulia abbiamo fatto un programma insieme in Albania, abbiamo viaggiato continuamente per sei mesi io e lei, ma non eravamo soli. C’erano anche altri giocatori.

Lei è una ragazza simpatica e penso che non abbia fatto nulla di male. Si era instaurata una confidenza dopo sei mesi. Giulia è una ragazza solare e carina, chiamava amore tutti”, ha dichiarato l’ex calciatore. Anche Giulia Salemi si era pubblicamente difesa difronte alle accuse di Caterina Collovati, e in tanti si chiedono se la giornalista chiederà scusa all’influencer per quanto da lei affermato.