Glen, è italiano il cane più bello del mondo

Il Cairn Terrier Glen, allenato da Irene Cavallini, ha vinto il concorso internazionale di Brno.

Glen, condotto dalla pratese Irene Cavallini, è diventato campione del mondo dell’esposizione di bellezza canina, concorso che si è svolto a Brno, nella Repubblica Ceca. Su ben 35 cani della stessa razza, ossia Black Idol’s Glen Grant, è stato considerato il più bello di tutti.

Il concorso internazionale è il più nobile a livello mondiale e includeva diversi parametri per raggiungere il primo posto.

A quanto pare, Glen è riusciuto a sbaragliare tutti gli altri concorrenti. Irene Cavallini, l’handler, ha raccontato che:

“È stato davvero incredibile. Glen non si è emozionato come hanno fatto altri cani. Il portamento che è riuscito ad avere in gara è stato straordinario. Ha 3 anni, abita a Lucca ma durante i periodi in cui partecipiamo alle esposizioni vive a Prato da me. Proviene dal famoso allevamento di Cairn Terrier riminese “Black Idol’s” ed è di proprietà di Silvia Malfatti. È arrivato a Lucca all’età di 3 mesi e fin da subito ha dimostrato di avere la stoffa per intraprendere questo percorso. Fra noi è nata subito una grande intesa, e questa ci ha sempre permesso di raggiungere grandi risultati”.