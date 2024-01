In questi giorni Rosy Chin, concorrente nip del Grande Fratello, si è un po’ demoralizzata, prendendosi del tempo per sè stessa all’interno della Casa.

Grande Fratello, la regia rimprovera Rosy

Marco Maddaloni, judoka di 39 anni, si è reso immediatamente conto del momento di sconforto che stava vivendo l’amica e ha cercato di tirarle su il morale: “Tu Rosy hai un bellissimo carattere ma non prenderti le guerre degli altri perché non ne vale sempre la pena”. La chef ha conquistato il pubblico con il proprio carattere e la sua capacità di rendere omaggio alle proprie origini attraverso la sua cucina, ma negli ultimi tempi ha perso un po’ di popolarità. “Tu hai abituato molte persone a sentirsi protette” continua Marco, davanti al silenzio della donna. La 38enne tuttavia ammette di avere delle difficoltà nel far finta di niente con le persone a cui è affezionata e confessa che farebbe qualsiasi cosa per prendersi cura di loro.

Il monito del Grande Fratello

La conversazione continua insieme a Giuseppe Garibaldi. Rosy si stava truccando in bagno quando ha iniziato a parlare con il 30enne calabrese senza microfono. Dettaglio che non è passato inosservato e ha fatto infuriare la regia. Un operatore le ha immediatamente chiesto di indossarlo, ma la ragazza sembrerebbe aver fatto finta di non sentire.

I precedenti

Non è la prima volta che la concorrente viene redarguita perché parla senza microfono. Solo nella giornata di ieri è stata ripresa per ben due volte. La prima in compagnia di Garibaldi e la seconda volta durante la serata quando si è nascosta all’interno dell’armadio insieme al ragazzo e a Maddaloni. Oltre ai rimproveri del Grande Fratello, questo comportamento sembra non accogliere il favore del pubblico a casa.