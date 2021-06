Harry torna a Londra per l’inaugurazione della statua di Diana: è gelo con William

Il Principe Harry farà ritorno a Londra in occasione dell'inaugurazione di una statua dedicata a Lady Diana, e lì rivedrà suo fratello William.

Il Principe Harry torna a Londra in occasione dell’inaugurazione della nuova statua dedicata a Lady Diana e finalmente, dopo mesi di lontananza, si ricongiungerà a suo fratello William (con cui attualmente i rapporti sarebbero alquanto tesi).

Il Principe Harry torna a Londra

Il 1° luglio a Londra verrà inaugurata una nuova statua dedicata alla Principessa triste Lady Diana, e all’evento (che sarà seguito da un rinfresco nel giardino di Kensington Palace) saranno ovviamente presenti il Principe Harry e suo fratello William. L’ex duca del Sussex tornerà a Londra dopo circa 2 mesi d’assenza: il 17 aprile aveva presenziato (senza la moglie Meghan, all’epoca agli ultimi mesi di gravidanza) ai funerali di suo nonno, il Principe Filippo, in compagnia degli altri familiari.

In quell’occasione lui, William e Kate si erano scambiati alcune parole fuori dalla chiesa e a seguire avevano fatto ritorno insieme, a piedi, a Kensington Palace.

Il Principe Harry e i rapporti con William

I rapporti tra Harry e suo fratello William non sarebbero dei migliori: in questo momento tra i due esisterebbe il gelo anche per come Harry avrebbe fatto fronte alla crisi scatenata dalla sua intervista da Oprah Winfrey (dove, insieme alla moglie Meghan Markle, ha puntato il dito contro alcuni membri della famiglia Reale).

Nei giorni successivi all’intervista William si era trovato costretto a replicare contro alcuni giornalisti che gli avevano chiesto se “veramente” lui e il resto della famiglia Reale fossero razzisti (accusa sollevata dalla stessa Meghan Markle in merito all’arrivo del suo primo figlio, Archie Harrison).

Il Principe Harry: la seconda figlia

Alcune settimane fa Harry e Meghan hanno avuto la loro seconda bambina, che hanno chiamato Lilibeth Diana in onore della Regina Elisabetta e di Lady D, compianta madre del Principe. Al momento non è chiaro se William e Kate abbiano già conosciuto la loro seconda nipotina e se Meghan farà ritorno a Londra insieme al marito in occasione dell’inaugurazione della statua di Diana. A causa della pandemia e della sua seconda gravidanza Meghan Markle non farebbe ritorno a Londra da almeno un anno e mezzo e sono in tanti a chiedersi come saranno le cose in futuro tra lei e gli altri familiari del Principe Harry (compreso suo fratello William, con cui oggi sembrerebbe regnare il gelo).