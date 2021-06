Heidi Klum ai ferri corti con il padre Gunther: c’entra la figlia Leni

Heidi Klum sarebbe ai ferri corti con suo padre, Gunther Klum, che ha depositato un marchio presso l'Unione Europea con il nome di sua nipote Leni.

Heidi Klum e suo padre Gunther sono ai ferri corti: la supermodella intende sporgere denuncia contro il genitore che ha registrato un marchio a nome di sua figlia Leni (nata dalla sua relazione con Flavio Briatore).

Heidi Klum contro il padre

Tra Heidi Klum e suo padre Gunther è in corso una battaglia legale: la modella ha infatti minacciato azioni legali contro il genitore, che via social ha invece annunciato di aver registrato come marchio il nome della nipote, Leni, anche lei modella come la madre Heidi. Stando a quanto confessato dai legali della modella al quotidiano tedesco Bild l’uomo rischia una multa di 250 mila euro e fino a sei mesi di carcere.

La 17enne figlia di Heidi Klum ha iniziato da poco a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda e pertanto il marchio registrato col suo nome potrebbe fruttare al nonno ingenti guadagni.

Sui social Gunther avrebbe scritto due messaggi in riferimento alla causa legale che la figlia starebbe cercando di ingaggiare nei suoi confronti. “Mi stai persino minacciando di mandarmi in prigione”, avrebbe scritto l’uomo.

Heidi Klum: la figlia Leni

Leni è la prima figlia che Heidi Klum ha avuto insieme a Flavio Briatore, nata il 4 maggio 2004. La relazione tra la supermodella e l’imprenditore era già naufragata quando Leni è nata, e poco dopo la bambina è stata riconosciuta dal secondo marito della Klum, Seal (con cui la modella ha avuto i suoi altri 3 figli e ha poi finito per divorziare). La ragazza è stata cresciuta dalla madre, così come i suoi tre fratellastri. Quanto al padre biologico, Flavio Briatore, è stato lo stesso imprenditore a svelare di aver comunque mantenuto buoni rapporti con Heidi Klum e Leni, pur non ritenendole parte della sua famiglia.

“Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. La mia famiglia è Nathan Falco. Leni sa che sono il suo padre naturale ma lei è parte della famiglia di Seal”, ha confessato il proprietario del Billionaire in merito al rapporto.

Heidi Klum: la vita privata

Oggi Heidi Klum è sposata con il suo terzo marito, Tom Kaulitz, con cui è convolata a nozze nel 2019. La modella ha sempre riferito di aver cresciuto i suoi figli come “madre single” e a tal proposito ha dichiarato: “Seal non era il classico papà che usciva di casa al mattino con la sua valigetta e rientrava per cena. Viaggiava molto, spesso era via. I bambini sapevano che faceva parte del suo lavoro. Io per loro invece ci sono sempre stata.”