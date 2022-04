I Fatti Vostri, “disastro” di Anna Falchi che rovescia la torta di Knam. Come reagisce Salvo Sottile

Nella puntata de "I Fatti Vostri" del 29 aprile Anna Falchi l'ha combinata grossa. La conduttrice ha rovesciato per terra la torta di Knam.

Nella puntata de I Fatti Vostri andata in onda venerdì 29 aprile è accaduto un episodio che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La conduttrice Anna Falchi ha fatto cadere in modo sbadato un vassoio di profiteroles preparato dalle sapienti mani di Ernst Knam e dalla moglie Frau a “Pasticceria in piazza”.

A catturare l’attenzione è stata la reazione di Salvo Sottile arrivata proprio nel momento in cui stava annunciando il meteo.

Anna Falchi fa cadere la torta di Knam: “Sacrilegio”

Tutto è avvenuto proprio quando la conduttrice ha preso tra le mani il dolce realizzato dallo chef.

Anna Falchi forse pensando che la base della torta fosse stabile ha iniziato a gesticolare e a muoversi a scatti. Salvo Sottile non ha fatto però in tempo ad offrire una pallina di profiterole al colonnello Morico che è successo l’inevitabile: “Questo è il momento del meteo, colonnello Morico gradisce una pallina di profiterole?“. Il dolce è così caduto rovesciandosi per terra.

L’imbarazzo della conduttrice e la reazione di Salvo Sottile

Nel momento in cui il danno è stato fatto, il viso di Anna Falchi è apparso particolarmente imbarazzato: “Sacrilegio!”, ha esclamato. La moglie di Knam ha spiegato: “La base è scivolosa”. Infine Salvo Sottile, quasi per sdrammatizzare ha dichiarato: “Finirà a torte in faccia anche oggi”.