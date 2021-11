Il figlio del fondatore di Playboy aspetta due gemelli con l’attrice di Harry Potter dopo aver avuto la piccola Betsy Rose nata nell'agosto del 2020

Il figlio del fondatore di Playboy aspetta due gemelli con l’attrice di Harry Potter: Cooper Hefner e sua moglie, l’attrice Scarlett Byrne, hanno dato l’annuncio su People ed Instagram e non stanno più nella pelle. I due sono già orgogliosi genitori della piccola Betsy Rose, di 15 mesi e si apprestano a portare a cinque il numero dei membri totali della famiglia.

Cooper è il figlio più giovane di Hugh Hefner, storico padre di Playboy, mentre Scarlett ha recitato al cinema nella saga del maghetto più famoso del pianeta. Su People Cooper ha affermato: “Sia Scarlett che io non potremmo essere più felici di continuare l’avventura della genitorialità insieme”. E ancora: “Scarlett ed io daremo il benvenuto a due nuovi membri della famiglia questa primavera.

Non potremmo essere più felici mentre aspettiamo l’arrivo dei nostri gemelli”.

Poi Cooper ha augurato “un felice Ringraziamento a tutti!” dato che con i cronisti ha parlato qualche giorno fa. Dal canto suo Scarlett ha scritto di essere “grata sia per lei che per la famiglia in crescita di Cooper, questo prima di svelare ai suoi seguaci che con Cooper avrebbero “accolto i due gemelli all’inizio del 2022“.

Betsy Rose era nata il 24 agosto 2020 a Los Angeles, in California e porta il nome della defunta nonna materna di Hefner, Betsy Aldridge-Conrad. Ha chiosato Cooper: “Mia nonna significava il mondo sia per Scarlett che per me”.