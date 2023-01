Ilary Blasi, la foto con Bastian fa sorgere un dubbio: "Come Mark Caltagirone?"

Ilary Blasi, la foto con Bastian fa sorgere un dubbio: "Come Mark Caltagirone?"

Ilary Blasi, la foto con Bastian fa sorgere un dubbio: "Come Mark Caltagirone?"

Ilary Blasi, la foto con il nuovo fidanzato Bastian fa sorgere un dubbio: è "come Mark Caltagirone?"

Ilary Blasi, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, ha ritrovato il sorriso accanto a Bastian Muller.

Nelle ultime ore, la conduttrice è uscita allo scoperto, ma a qualcuno sorge un dubbio: il suo nuovo compagno è “come Mark Caltagirone“?

Ilary Blasi: Bastian è come Mark Caltagirone?

Nelle ultime ore, complice una fuga d’amore a Parigi, Ilary Blasi è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Bastian Muller. Prima della condivisione social, la coppia era stata immortalata soltanto dal settimanale Chi. Adesso, invece, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di utilizzare i social per presentare ai fan il suo principe azzurro.

Un dettaglio, però, ha fatto sorgere un dubbio: Bastian è “come Mark Caltagirone“?

Perché Bastian è come Mark Caltagirone?

Il motivo per cui i fan hanno pensato che Bastian sia un fantasma come Mark Caltagirone è da ricollegare agli scatti condivisi da Ilary sui social. La Blasi, infatti, non ha ancora mostrato il volto di Muller, limitandosi ad una mano appoggiata sulla sua caviglia. “Ma vuoi vedere che questo misterioso Bastian nuovo amore di Ilary è il figlio affidatario di Mark Caltagirone e la Prati?“, ha scritto su Instagram l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Ilary Blasi, Bastian e il fantasma di Caltagirone

Un altro dettaglio che ha fatto pensare a Caltagirone? Nella foto condivisa da Ilary, la mano di Bastian sembra avere un Rolex al polso. I fan, quindi, hanno pensato che lo scatto, piuttosto che una presentazione ufficiale, fosse una frecciatina all’ex marito Francesco Totti. Dulcis in fundo: il profilo Instagram di Muller – bas.mupe – è privato, seguito solo da 1.044 i follower e con 19 post pubblicati.

La Blasi sta fingendo di avere un nuovo amore? Lo scopriremo presto.