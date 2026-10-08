Paura sulla via Leuciana: il giovane ciclista è stato investito da un camion e trasportato in elicottero a Roma. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.

Paura sulla via Leuciana, a Castrocielo, dove un ragazzo di 15 anni è stato investito da un camion mentre era in sella alla sua bici. Il giovane è stato soccorso e trasferito in elicottero a Roma: i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente sulla via Leuciana a Castrocielo

Restano da definire le circostanze che hanno portato allo scontro tra la bicicletta e il camion.

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire le diverse fasi dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori dovranno ora mettere insieme le testimonianze raccolte e gli elementi emersi durante i rilievi, così da stabilire la posizione dei mezzi e ricostruire con maggiore precisione la sequenza dell’impatto.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle condizioni della carreggiata e alla visibilità nel momento in cui si è verificato lo scontro.

Al momento non sono emersi elementi sufficienti per stabilire con certezza come sia avvenuto l’impatto. Gli accertamenti proseguiranno quindi per chiarire ogni aspetto della vicenda e definire l’esatta dinamica dell’incidente.

Castrocielo, grave incidente sulla via Leuciana: 15enne in bici travolto da un camion

Paura nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre lungo via Leuciana, a Castrocielo, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre percorreva la strada in bicicletta.

Come riportato da Frosinone Today, il giovane si è scontrato con il mezzo pesante per cause che restano ancora da chiarire. L’impatto, avvenuto nei pressi del casello autostradale, ha provocato conseguenze importanti per il quindicenne.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e i carabinieri. Considerata la situazione, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza per trasferire il giovane nella Capitale. Il quindicenne è stato quindi trasportato d’urgenza al Bambino Gesù di Roma, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Secondo quanto riferito da Radio Cassino, il ciclista coinvolto nell’incidente è un giovanissimo atleta belga, già conosciuto nel territorio cassinate. Il ragazzo tornerebbe periodicamente in zona insieme alla famiglia e, durante i suoi soggiorni, si allena con regolarità.