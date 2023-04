Inter-Benfica, mille tifosi portoghesi pericolosi in arrivo a Milano

La partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica potrebbe essere a rischio scontri tra tifosi. Dal Portogallo, infatti, lanciano la notizia: mille ultras pericolosi starebbero per sbarcare a Milano.

Inter, mille tifosi pericolosi del Benfica sono attesi a Milano

Una partita di calcio dovrebbe sempre essere un bel momento di sport, così come lo stadio dorebbe essere un luogo in cui i tifosi si recano in totale tranquillità a sostenere i propri colori. Tante volte, però, si sa che non è così e un match di calcio può diventare pretesto per tante persone violente di creare caos in una città. È stato questo, per esempio, il caso dei tifosi dell’Eintracht Francoforte che hanno messo a soqquadro Napoli qualche settimana fa e potrebbe riaccadere nei prossimi giorni anche a Milano. Protagonisti, questa volta, i tifosi del Benfica.

Inter-Benfica, cosa aspettarsi dal match di mercoledì

La partita tra le due compagini si presenta tesa, ma solo sportivamente parlando, anche nel rettangolo di gioco. Il Benfica, sconfitto due a zero all’andata tra le mure amiche del Da Luz, vuole stupire il mondo e provare una rimonta che sembra quasi impossibile. Dall’altra parte, l’Inter di Inzaghi vuole mantenere il pronostico e approdare alle semifinali di Champions League per la prima volta da quella storica stagione 2010.