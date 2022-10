Inter: Lukaku non si allena in gruppo, l’aggiornamento delle condizioni del belga

Dopo oltre sette settimane BigRom ancora ai box, le parole di Inzaghi sulla situazione

Con sempre più ansia l’Inter aspetta di poter riabbracciare l’unico attaccante arrivato durante il mercato, ovvero Romelu Lukaku. La distrazione al flessore della coscia sinistra è un infortunio che il belga non aveva mai subito e dal quale sta faticando ad uscire, per Inzaghi ci vorrà ancora un po’ di pazienza per rivederlo in campo e, proprio per la natura dell’infortunio così delicato, sono state fatte nuove visite nella giornata di martedì 18 ottobre per capire se Big Rom potrà essere almeno in panchina sabato sera al Franchi.

Nuovi esami in attesa del via libera di tornare in gruppo

Con solo tre partite giocate fin qui, ed un gol segnato all’esordio, il rendimento di Big Rom per ora non è certamente quello sperato. L’Inter senza di lui ha attraversato un periodo di grosse difficoltà, ma Dzeko, che lo aveva già sostituito egregiamente lo scorso hanno, non si è fatto trovate impreparato. Sarà quindi da capire anche quanto in fretta Lukaku riuscirà ad essere in forma tale da scalzare il bosniaco.

Ecco le parole del tecnico Simone Inzaghi sulla situazione: “Vediamo giorno dopo giorno per Romelu.

Son passate 7 settimane, entriamo nell’ottava. E’ importante che sia un giocatore importante per noi. Ha avuto un infortunio che non gli era mai capitato in carriera. Quando rientrerà ci darà una grande mano. Bisogna vedere giorno per giorno, c’era qualche speranza per la Salernitana ma l’ultimo controllo di Romelu non c’ha dato questa possibilità e ha detto di no. Importante l’impegno che ci mette per rientrare, non vediamo l’ora che possa essere disponibile per le rotazioni”.