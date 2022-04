Isola dei famosi 2022, Alvin zittisce due volte Ilary Blasi: il motivo

Ilary Blasi zittita da Alvin: il conduttore sull'Isola dei Famosi, noto per la sua pacatezza e gentilezza, ha fatto vedere un nuovo lato di sé.

Il conduttore spedito sull’Isola dei Famosi, Alvin, ha zittito per ben due volte nel corso della puntata la presentatrice Ilary Blasi durante i collegamenti.

Alvin zittisce Ilary Blasi per ben due volte

Alvin è l’inviato sull’Isola dei Famosi, mentre Ilary Blasi dirige le operazioni dallo studio.

Questo binomio nell’ultimo episodio dello show però non ha funzionato molto bene: infatti, Alvin ha letteralmente zittito Ilary. E per ben due volte.

Se solitamente l’inviato dell’Isola dei Famosi è sempre gentile e pacato, ieri ha mostrato un lato di sé diverso. È successo tutto durante una prova di apnea propedeutica a quella del noto gico de “l’Uomo vitruviano”.

Le dinamiche degli attriti tra Alvin e la Blasi

Il proprio episodio sorge perché Alvin si è dilungato nello spiegare le regole del gioco di apnea, perchè i naufraghi si stavano ancora posizionando.

La Blasi, non capendo la situazione, lo ha incalzato: «Alvin, è mezzanotte, vamo!». «Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare», ha replicato in maniera scocciata il conduttore, sottolineando che il ritardo non dipendeva da lui.

Pochi istanti più tardi, quando si è trattato di spiegare il gioco dell’Uomo vitruviano, la conduttrice ha nuovamente sollecitato Alvin. «Vabbè, lo sanno tutti come funziona l’Uomo vitruviano. Annamo avanti va!» e anche in questo caso Alvin ha zittito la collega.

«Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie». A questo punto la Blasi non ha potuto fare altro che marcia indietro: «Hai ragione, spiegami l’Uomo vitruviano».