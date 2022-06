Isola dei Famosi, Alessandro fa serata con Guendalina Tavassi, ma Carmen Di Pietro non ci sta

Tornato da poco in Italia, Alessandro Iannoni trascorre le giornate tra lo studio e le serate con le ragazze. Mamma Carmen si preoccupa.

Fresco dell’esperienza all’isola dei Famosi dalla quale si è ritirato per proseguire i suoi studi universitari, Alessandro Iannoni pare non sentire la mancanza della mamma. Il giovane in particolare ha rivelato di aver fatto serata con Guendalina Tavassi, anche lei da poco ritornata dall’Honduras: “Di giorno studio e la sera esco.

Mi sto frequentando con tante ragazze”, ha spiegato. Immediata la reazione di mamma Carmen che ha dimostrato di essere molto preoccupata e allo stesso tempo arrabbiata.

Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni fa serata con Guendalina e Carmen si preoccupa

Quando è stato aperto il collegamento Ilary ha mostrato un video nel quale è stato fatto vedere come Alessandro stava trascorrendo le serate. Lo stesso giovane ha poi rivelato:

“Mamma ti devo dire la verità: di giorno studio e la sera esco […] La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche.

Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto”.

Carmen Di Pietro: “Non è il mio Alessandro. Non hai l’approvazione della mamma”

Carmen Di Pietro nel vedere certe immagini si è arrabbiata con il figlio: “Non lo riconosco, non è il mio Alessandro. È tutta colpa di Guendalina. Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione. Io l’avrei tenuto qui legato, non l’avrei fatto uscire.

Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre”.