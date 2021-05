Isola dei Famosi, Miryea Stabile e Fariba Tehrani in nomination

Le due nominate della diciannovesima puntata dell'Isola dei Famosi sono Miryea Stabile e Fariba Tehrani. Una di loro verrà eliminata lunedì 24 maggio.

Le naufraghe in nomination sono due: Miryea Stabile e Fariba Tehrani. Le due donne sono al televoto e una di loro verrà eliminata nella puntata di lunedì 24 maggio. Al momento le due sono le concorrenti più contestate dal resto del gruppo.

Isola dei Famosi, le due naufraghe in nomination

La puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda venerdì 21 maggio 2021, è stata molto lunga e molto intensa. Ci sono stati momenti di tensione, prove molto difficili, scontri con gli opinionisti e Ilary Blasi è stata messa davvero a dura prova. Sono state fatte anche le nomination e a finire al televoto sono state due donne: Miryea Stabile e Fariba Tehrani. Le due donne sono state nominate durante la diciannovesima puntata dell’Isola dei Famosi e sono al momento le due naufraghe più contestate dal resto del gruppo.

Una delle due verrà eliminata durante la puntata di lunedì 24 maggio. Il primo finalista è Andrea Cerioli.

Isola dei Famosi, le nomination

Le nomination si sono svolte in parte in modalità segreta e in parte palese. Valentina, Ignazio e Matteo hanno preso una nomination automatica per essere stati eliminati per primi nelle prove e Miryea per aver ricevuto il “bacio di Giuda” dall’eliminata Rosaria Cannavò. Ignazio Moser ha nominato Fariba e Matteo.

Valentina ha nominato Matteo e Miryea. “Sono le persone meno importanti per me, rispetto agli altri” ha dichiarato. Andrea Cerioli ha votato Miryea, dicendo che sta facendo un gioco che lui non condivide, e Fariba, perché fa perdere la pazienza. Awed ha nominato Miryea e Fariba. Isolde ha nominato Miryea e Fariba, defindendola molto nervosa. Anche Matteo ha nominato Miryea, per le liti, e Fariba, perché parla troppo.

Isola dei Famosi, le nomination in modalità palese

Angela ha nominato Miryea, dicendo che non è leale, e Fariba, perché vuole continuare il percorso con quelli che erano presenti all’inizio. Miryea ha fatto i nomi di Matteo e Awed. Fariba, esprimendosi in modo molto confuso, ha nominato Matteo, perché ha detto cose poco carine su Andrea, e Miryea, anche se ha chiesto al pubblico di salvarla. Se i telespettatori ascolteranno il suo consiglio sarà proprio lei che dovrà abbandonare il gioco, visto che le due donne al televoto sono proprio lei e Miryea.