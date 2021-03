Un concorrente di questa edizione dell'Isola dei Famosi è stato costretto a ritirarsi. La causa è un infortunio al braccio.

Un’edizione dell’Isola dei Famosi particolarmente difficile quella in corso. I naufraghi non hanno abbastanza volontà per stare rimanere in Honduras, almeno fino ad ora. I primi due concorrenti eliminati, Visconte Guglielmotti e Akash Kumar, hanno infatti deciso di non accettare la sfida di Parasite Island e tornare in Italia.

Paul Gascoigne, invece, è stato costretto a ritirarsi.

Paul Gaiscogne si ritira

Paul Gaiscogne si dovrà ritirare definitivamente dall’Isola dei Famosi 2021, come riportato da Fanpage.it, a causa dell’infortunio al braccio causato da un movimento effettuato durante l’ultima prova ricompensa. La notizia verrà resa ufficiale lunedì 29 marzo durante la puntata e verranno sicuramente svelati ulteriori dettagli sul suo stato di salute, per motivare il suo ritiro dal reality show.

L’allenatore, uscito dall’acqua dolorante, dovrà stare fermo per diverse settimane, per questo sarà costretto ad abbandonare l’isola e tornare in Italia. Gascoigne stava dando prova delle sue doti atletiche in un percorso ad ostacoli ideato dagli autori per conquistare una ciotola piena di spaghetti e polpette.

Purtroppo c’è stato un incidente. Ilary Blasi aveva pensato a lui quando ha chiesto ai naufraghi di lasciare una opzione di pasta con la carne, necessari a tenere in forze l’allenatore dopo una settimana di riso e cocco.

Paul Gascoigne non è mai tornato sulla spiaggia dove si trovavano gli spaghetti e le polpette. Il suo ritiro rappresenta un ulteriore mancanza nel reality, soprattutto dopo il ritiro di Visconte Guglielmotti e di Akash Kumar. Gli opinionisti dell’Isola si erano immediatamente preoccupati per le conseguenze che avrebbe potuto avere l’infortunio in diretta e la stessa Blasi aveva chiesto informazioni all’inviato Massimiliano Rosolino.