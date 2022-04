Isola dei Famosi, Jeremias contro Vladimir: “Bravo hai ragione, cioè brava”

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez contro Vladimir Luxuria: la presa in giro omofoba non piace.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha perso la pazienza più volte. Il fratellino di Belen si è scagliato contro Vladimir Luxuria e ha anche minacciato di abbandonare il reality. Il suo atteggiamento non è piaciuto ai telespettatori.

Isola dei Famosi: Jeremias contro Vladimir

Jeremias Rodriguez, come ha già dimostrato in tutti i reality a cui ha preso parte, non ha un carattere facile. Attualmente in gara all’Isola dei Famosi, ha dimostrato che il tempo non è servito a farlo maturare. Nei giorni scorsi, il fratellino di Belen si è scontrato più volte con Nicolas Vaporidis, per cui nell’ultima diretta Ilary Blasi li ha messi a confronto. Jeremias, infastidito dalla cosa, ha perso la pazienza, arrivando a prendere in giro anche Vladimir Luxuria.

Jeremias prende in giro Vladimir

Jeremias ha dichiarato:

“Non ho nulla da dire, nulla, va bene così. Nulla da dire, mi va bene così, avete ragione sempre voi, principalmente Vladimir. Bravi complimenti, non dico nulla. No non dico nulla, nulla da dire, no, nulla avete ragione voi e siete i numeri uno. Chiedo scusa a tutta l’Italia perché voi siete grandi e avete ragione. Principalmente Vladimir che ha sempre ragione bravi. Io penso che siete dei fenomeni, che avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui. Sì bravo anche Vladimir hai ragione, cioè brava“.

Rodriguez ha pensato di prendere in giro Luxuria, ma questo suo atteggiamento è stato bocciato in massa dai telespettatori.

Rodriguez minaccia di abbandonare l’Isola

L’atteggiamento di Jeremias è stato altalenante per tutta la diretta dell’Isola dei Famosi. Dopo l’eliminazione del padre Gustavo, che non è riuscito a passare indenne il televoto, ha minacciato di abbandonare il reality, arrivando a chiedere di essere nominato. Rodriguez, prima che il genitore ricevesse il verdetto, ha tuonato: