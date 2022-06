Isola, le naufraghe parlano di Soleil: “Mai piaciuta, antipaticissima”

Isola, le naufraghe parlano di Soleil: Mercedesz Henger le riserva parole tutt'altro che lusinghiere.

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Soleil Sorge ha fatto la sua apparizione lampo nel reality honduregno. Le naufraghe, dopo la sua partenza, hanno parlato di lei e una di loro ha espresso un pensiero poco carino.

Soleil Sorge e Vera Gemma hanno fatto la loro apparizione lampo all’Isola dei Famosi. Le due, nei panni di piratesse, si sono sfidate e l’influencer italo-americana ha avuto la meglio. Dopo la loro partenza, le naufraghe hanno parlato di Soleil e una di loro ha espresso parole poco carine. Mentre Marialaura De Vitis e Carmen Di Pietro hanno apprezzato la Sorge, specialmente per il cibo che le hanno fatto guadagnare, Mercedesz Henger ha ammesso di non averla mai sopportata.

Marialaura ha ammesso di apprezzare molto Soleil. L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha dichiarato:

“Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me sono sincera. A me piace tanto Sole. Ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima. Devo dire che mi piace tanto come ragazza. (…) No io non posso dire nulla contro adesso. Con noi naufraghe e naufraghi è stata bravissima. Come ti ho detto ho cambiato idea e sono felice di essermi ricreduta. A me ha soltanto dimostrato cose belle”.