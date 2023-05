Italy loves Romagna, tanti artisti insieme per la popolazione colpita dal maltempo: chi si esibirà

Il maltempo che si è abbattuto circa una decina di giorni fa sull’Emilia-Romagna ha messo in ginocchio un’intera regione, ma non è mai andata via la forza di rialzarsi ed è per questo che tantissimi big della canzone italiana, si riuniranno il prossimo 24 giugno in un unico grande concerto che porta il titolo “Italy Loves Romagna”. La prevendita – si legge nella nota pubblicata dalla stessa organizzazione sui social – prenderà il via alle 11 di martedì 30 maggio.

Italy loves Romagna, chi sono gli artisti che saliranno sul palco

Italy loves Romagna avrà luogo presso la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) e saranno moltissimi gli artisti di spessore nazionale e internazionale a salire sul palco.: “Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero”.

Undici anni fa si tenne il concerto per le vittime del terremoto

Il concerto arriva a circa undici anni di distanza da quello che si svolse il 22 settembre 2012 presso l’Aeroporto di Reggio Emilia a seguito del devastante terremoto che colpi l’Emilia. In quell’occasione furono ben tredici gli artisti italiani a salire sul palco, mentre furono 150.831 i biglietti venduti. Nel frattempo sono diversi gli artisti ad aver annunciato sui social la loro presenza sui social. Tra questi Luciano Ligabue: “Il 24 giugno salirò sul palco dell’Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo) per “Italia Loves Romagna” un grande concerto-evento per sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo. Biglietti in prevendita dalle ore 11.00 di martedì 30 maggio. Vi aspetto a Italia Loves Romagna”, così invece Elisa: “Il 24 giugno alla RFC Arena di Reggio Emilia (Campovolo) vi aspetto insieme a tantissimi altri artisti per aiutare la nostra Romagna!”.