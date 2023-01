Iva Zanicchi, frecciatine ad Amadeus e alle co-conduttrici di Sanremo: l'Aquila di Ligonchio non ha peli sulla lingua.

Iva Zanicchi è stata chiamata a commentare il cast del Festival di Sanremo 2023.

Dal conduttore e direttore artistico Amadeus alle co-conduttrici, passando per gli artisti in gara: le frecciatine non sono mancate.

Zanicchi: frecciatina ad Amadeus e alle co-conduttrici di Sanremo

Ospite di Rtl 102.5, Iva Zanicchi ha parlato del Festival di Sanremo 2023, in scena dal 7 all’11 febbraio. L’Aquila di Ligonchio ha fatto i complimenti ad Amadeus per la rosa degli artisti selezionati, ma non ha potuto fare a meno di lanciargli una frecciatina per il mancato invito.

La cantante ha fatto qualche battuta anche sulle co-conduttrici che saliranno sul palco dell’Ariston. Parlando della kermesse, ha sottolineato:

“Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia, teniamocelo caro. E ricordiamoci che è davvero un patrimonio nazionale. Ancora oggi ha la capacità di sfornare grandissimi talenti. Pensiamo anche ai Maneskin che abbiamo ascoltato adesso”.

Zanicchi: la frecciatina ad Amadeus

La Zanicchi ha dichiarato:

“Certo, c’è un bel cast di donne in gara questo è verissimo. Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto, una squadra degna delle Olimpiadi. Ritorna Anna Oxa, Giorgia, poi pare duetti con Elisa. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo. L’anno scorso c’ero io ed era stupendo e favoloso. Chi mi piace della generazione Z? Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie. Comunque Amadeus accontenta tutti con questi artisti. Se ci sente Amadeus? Ama hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri, eh cavolo, ma manca una donna! Non ho detto che mi autocandido, ma della mia età ci sono rimasta solo io”.

Come mai Amadeus non ha invitato la grande Iva? Al momento, non è dato saperlo.

Iva Zanicchi sulle co-conduttrici di Sanremo

In merito alle co-conduttrici di Sanremo, la Zanicchi ha tuonato: