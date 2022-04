Jennifer Lopez e la sua skincare per avere una pelle perfetta anche dopo i 50 anni: Jlo svela i suoi segreti di bellezza.

Tramite il suo profilo Instagram, Jennifer Lopez ha svelato ai fan qual è la sua skincare per avere una pelle perfetta anche dopo i 50 anni. La cantante e attrice si è mostrata senza make-up, dimostrando che i suoi trucchi di bellezza sono davvero efficaci.

Jennifer Lopez: la sua skincare

Con 52 candeline sulle spalle, Jennifer Lopez mostra ancora una forma fisica indiviabile. Non è solo la silhouette ad essere perfetta, ma anche la sua pelle. Non una ruga, liscia come se avesse ancora 20 anni ed estremamente luminosa. La domanda dei fan, quindi, sorge spontanea: qual è il suo segreto di bellezza? Jennifer, tramite il suo profilo Instagram, si è mostrata senza trucco e ha spiegato ai fan cosa fa per tenere in salute la sua epidermide.

La skincare di Jlo

Nulla di così complicato: la skincare della Lopez è alla portata di tutte. Jlo ha raccontato che utilizza quotidianamente, sia mattina che sera, il cleanser, il siero notte e giorno, la crema occhi e la protezione solare. Quest’ultima la usa da quando aveva 18 anni e non esce mai senza. Anche quando il cielo sembra coperto, Jennifer protegge la sua pelle dai raggi del sole. Inoltre, ha sottolineato che la crema occhi la applica sulla zona T, con movimenti precisi e circolari.

Non solo trucchi di bellezza, anche lo spirito è importante

Jennifer ha sottolineato che la sua skincare non sarebbe mai perfetta se non curasse anche lo spirito. I pensieri positivi la aiutano tantissimo a mantenere in forma sia il corpo che la mente. La Lopez pratica lo yoga e la meditazione e cerca di tenere il più lontano possibile lo stress.