Karina Cascella contro Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Che tristezza”

Karina Cascella ha espresso un duro pare contro Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: ecco cosa è successo nel dettaglio

Nelle scorse ore la bella Natalia Paragoni è salita alla ribalta del gossip per aver raccontato di uno strappo muscolare occorsole per via dell’eccessiva attività sotto le lenzuola con il fidanzato Andrea Zelletta. La notizia ha ovviamente suscitato immensa ironia sui social e specialmente su Twitter, dove non apparsi parecchi commenti anche divertenti.

Non sono tuttavia mancate pure le critiche, come ad esempio quelle dell’opinionista Karina Cascella, che in una serie di IG Stories si è duramente scagliata contro la coppia nata a Uomini e Donne di Maria De Filippi.

“Andreuccio si è dato da fare… E il tuo pudore invece? Questi ragazzi sarebbero disposti a tutto pur di avere qualche follower in più. Che tristezza”. Così si è dunque espressa Karina Cascella nei confronti di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, precisando che pur non avendo nessun tipo di tabù, alcune cose dovrebbero essere mantenute nella privacy.

“Questa moda di spiattellare tutto nei dettagli più intimi secondo il mio modesto parere non viene fatto perché si ha voglia di condividere o mandare certi messaggi. Chi condivide tutto lo fa solo per creare hype intorno al proprio profilo e cercare più argomenti possibili per coinvolgere più persone”. Nel bene o nel male, ha infine concluso la partenopea, è che se ne parli anche a costo di svendersi.