Katia Ricciarelli assente dal GF Vip: la presenza di Clarissa Selassié non le va giù.

L’ultima puntata del GF Vip, in onda giovedì 3 marzo 2022, ha visto una grande assente: Katia Ricciarelli. Stando ad alcune indiscrezioni, la soprano non avrebbe gradito la presenza della nemica Clarissa Selassié, tanto che ha imposto una specie di “out out” allo staff di Alfonso Signorini.

GF Vip: Katia Ricciarelli assente

I telespettatori del GF Vip, nel corso dell’ultima diretta del reality, si sono resi conto che, in studio, mancava Katia Ricciarelli. Quest’ultima, essendo una delle ultime eliminate dalla Casa, avrebbe dovuto presenziare insieme agli ex gieffini. Eppure, al posto della soprano, era seduta la nemica Clarissa Selassié. Stando ad alcune indiscrezioni, Katia non avrebbe gradito di essere seduta accanto ala principessina etiope, tanto da aver chiesto allo staff di Alfonso Signorini di scegliere tra lei e la rivale.

Visto che l’ultima diretta ha visto il confronto tra Jessica e Lulù Selassié, la scelta del conduttore è stata scontata.

Katia non ha accettato le scuse di Clarissa

Tra Katia e Clarissa i rapporti non sono mai stati idilliaci. Poi, quando la soprano è stata eliminata, la Selassié si è lasciata andare ad una vera e propria invettiva. La principessa etiope ha etichettato la Ricciarelli come una “brutta strega” e si è detta contenta della sua cacciata.

Lo stesso Signorini ha giudicato irrispettoso il suo sfogo, tanto che Clarissa si è vista costretta ad inviare al GF Vip una lettera di scuse. Katia, dal canto suo, ha ascoltato le parole della rivale, ma non si è mostrata incline al perdono.

L’out out di Katia al GF Vip

Non avendo perdonato Clarissa, Katia non ha alcuna intenzione di dividere lo studio del GF Vip con lei. E’ per questo motivo che avrebbe chiesto ad Alfonso Signorini di fare una scelta: “O me o lei”.

Il conduttore, spalle al muro, ha preso la sua decisione pensando alle dinamiche del reality. Pertanto, ha lasciato la Ricciarelli a casa con il suo Ciuffy e ha dato il via libera alla Selassié. Questa formazione resterà invariata anche nelle prossime dirette del GF Vip? Lo scopriremo presto, d’altronde alla finalissima mancano soltanto tre puntate.