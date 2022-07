Koulibaly non rinnova con il Napoli: all’estero hanno già puntato il senegalese

Il Napoli potrebbe salutare Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese non rinnova il suo contratto.

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly non rinnova il suo contratto con la società partenopea. In Italia lo vorrebbe la Juventus, ma il calciatore sembra che abbia già detto di no ai bianconeri.

Kalidou Koulibaly non rinnova con il Napoli

Come si apprende da Radio KissKiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha fatto un’offerta di 6 milioni di euro al difensore senegalese, ma dopo otto stagioni con la maglia del Napoli, ha ritenuto l’offerta della società poco generosa. Koulibaly è cresciuto tanto a livello calcistico con la società partenopea. Dal 2014 ad oggi è sempre stato titolare e spesso è stato etichettato come uno dei difensori più forti d’Europa.

Dalla Juventus al Bayern Monaco: dove potrebbe giocare l’anno prossimo Koulibaly?

A puntare sul difensore senegalese c’è la Juventus, storica rivale del Napoli. Ma Kalidou Koulibaly, come riporta anche TuttoJuve.com, non sembra voler sposare il progetto bianconero. Inoltre il calciatore è molto legato alla tifoseria partenopea e non vorrebbe andare a giocare in una squadra rivale. Oltre alla Juventus vi sono altri grandi club europei pronti a fare un’offerta a Koulibaly. In prima linea c’è il Chelsea, che starebbe puntando anche su Cristiano Ronaldo.

Da non sottovalutare anche l’offerta che potrebbe fare il Bayern Monaco per il difensore senegalese.