La confessione di Soleil Sorge: “Vi dico la verità su Gianluca Costantino”

La bellissima influencer Soleil Sorge spiega che cosa c'è fra lei e Gianluca Costantino: il flirt è stato fermamente smentito

Che cosa c’è fra Soleil Sorge e Gianluca Costantino? I due protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono attualmente in vacanza ad Ibizia insieme ai “Basciagoni“ (Sophie Codegoni e Alessandro Basciano). Da qui è nata l’ipotesi, di cui si è molto discusso sul web nelle ultime ore, di un possibile flirt tra Soleil e Gianluca.

Soleil Sorge e Gianluca Costantino si frequentano? Le parole di Gianluca

Ad accendere ancora di più l’interesse verso questa possibile storia d’amore sono state anche alcune parole proferite da Costantino, che aveva parlato di un bacio dato a Soleil in una situazione particolare: “È successo in confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione. In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola, e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice.”

La ferma smentita da parte di Soleil Sorge

A raffreddare gli animi ci ha pensato però la stessa Soleil Sorge che, come riportato per primo da ‘Blogtivvu’, ha dichiarato: “Cosa ci facciamo qui? Ha organizzato tutto Gianluca. Sono usciti un po’ di gossip su fughe romantiche… Vi diciamo una cosa effettivamente vera. In tutta questa fuga romantica il ricavato verrà devoluto in beneficienza. Questa è l’unica cosa vera.”