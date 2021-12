"Se volete farmi un regalo di Natale il mio paypal è questo": la figlia di Morgan e Asia Argento chiede soldi su instagram

La figlia di Morgan e Asia Argento ha pubblicato una storia su instagram in cui chiede soldi ai suoi followers, indicando il conto PayPal.

La figlia di Morgan e Asia Argento chiede soldi su Instagram

Forse quest’anno Babbo Natale è stato più tirchio del solito, o almeno è ciò che pensa la figlia di Morgan e Asia Argento.

Anna Lou Castoldi pare infatti non averne abbastanza dei doni ricevuti a Natale, così sui social ha chiesto qualche regalino in più ai suoi numerosi followers. Sul suo profilo instagram, dove si schiama sexydying, la ventenne ha pubblicato una storia in cui si legge: “Alcuni me l’hanno chiesto, quindi se volete farmi un regalo di Natale il mio paypal è….” con evidenziato l’account PayPal della giovane.

La figlia di Asia Argento e Morgan chiede soldi sui social: “Sarebbe molto apprezzato”

Una richiesta decisamente particolare, quella di Anna Lou Castoldi, che forse non sarà apprezzata da mamma Asia e papà Morgan. La ragazza, però, gradirebbe di certo ricevere qualche soldino per Natale dai suoi followers, a cui ha indicato il conto PayPal, con la scritta: “Sarebbe molto apprezzato!“.

Chi è Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento

Anna Lou Castoldi, nata a Lugano nel 2001, è il frutto dell’amore ormai terminato tra Asia Argento e il cantante Morgan.

La ragazza vive da sempre con la madre, e ha un rapporto difficile con il padre. Figlia e nipote d’arte, dato che il nonno è il grande regista Dario Argento, ha fascino e carisma da vendere. Misteriosa ed eccentrica, un po’ come i suoi genitori, vanta un’esperienza da attrice nella fortunata serie tv “Baby” su Netflix. Ma il suo debutto nel cinema era arrivato a soli 13 anni, partecipando alla pellicola girata dalla madre “Incompresa”.