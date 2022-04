La gaffe di Emanuele Filiberto di Savoia: “Amici” smascherato dal giudice

Emanuele Filiberto di Savoia toglie ogni dubbio sul programma di Maria De Filippi: il messaggio social è inequivocabile, lo show è registrato

Non tutti i fan del programma di Mediaset condotto da Maria De Filippi, ‘Amici‘, sono a conoscenza del fatto che sia registrato. Il Serale che, da anni, va in onda ogni sabato sera in questo periodo dell’anno in realtà non è una diretta, ma viene girato con qualche giorno di anticipo.

Amici di Maria De Filippi è registrato: la gaffe di Emanuele Filiberto di Savoia

A togliere ogni dubbio ci ha pensato, seppur involontariamente, Emanuele Filiberto Di Savoia, proprio uno dei giudici dell’edizione di ‘Amici 21‘. Il discentente della famiglia reale ha, infatti, postato degli scatti su Instagram direttamente da Los Angeles, proprio nelle ore precedenti alla messa in onda dello show.

La partenza per l’America e le altre gaffe di Emanuele Filiberto

Insomma, Emanuele Filiberto si trovava in America durante la puntata di ‘Amici‘ andata in onda ieri sera. E non si tratta nemmeno della prima gaffe di questo tipo fatta dal giudice. Settimana scorsa, infatti, aveva pubblicato un post sui social ricordando ai suoi followers di seguire lo show quel venerdì sera. In quel caso ci pensò Stefano De Martino, un altro dei giudici del programma, a “bachettarlo”, ricordando al principe che il Serale di ‘Amici’ va sempre in onda al sabato.