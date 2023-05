La Russia sta attaccando l'Ucraina: la segnalazione mentre è in corso la finale dell'Eurovision

L'Ucraina diffonde il messaggio dell'ennesimo attacco russo in atto citando la simultaneità con la finale dell'Eurovision: è stata attaccata la terra natale del duo ucraino in gara

La Russia non dà tregua all’Ucraina. L’ultimo attacco risale a qualche minuto fa, proprio mentre a Liverpool si sta disputando la finale del contest musicale dell’Eurovision 2023 che avrebbe dovuto aver luogo proprio nel Paese dell’Est colpito dalla guerra in corso.

Il messaggio diffuso dall’Ucraina

Tramite gli account social, l’Ucraina diffonde il messaggio dell’ennesimo attacco russo in atto, citando la simultaneità con la finale dell’Eurovision e, in particolare, il fatto che uno dei territori colpiti dall’attacco sia la regione natale del duo ucraino in gara al contest musicale europeo, i Tvorchi. Nel testo del messaggio si legge: «Il terrore della Russia non si ferma mai, a meno che non venga fermato. Proprio quando la finale dell’Eurovision è in diretta, i criminali di guerra russi hanno attaccato la regione di Kiev e la regione di Ternopil. L’ultima è la regione natale della band Tvorchi che quest’anno rappresenta l’Ucraina al concorso. Le esplosioni sono state udite più volte e l’attacco continua».

La canzone dei Tvorchi

Il duo ucraino dei Tvorchi è in gara al contest musicale europeo con un pezzo intitolato Heart of steel (Cuore d’acciaio). La canzone, dal sapore elettronico, è stata modificata in vista di Eurovision con l’aggiunta di una strofa in lingua ucraina. Il titolo del brano richiama l’acciaieria Azovstal di Mariupol, colpita dall’esercito russo durante i bombardamenti. Allo stesso tempo però il «cuore d’acciaio» è quello del popolo ucraino, che da oltre un anno sta combattendo una guerra contro (e voluta da) la Russia.