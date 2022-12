Lele Adani legge il messaggio di un fan e si commuove in diretta

Lele Adani legge il messaggio di un fan e si commuove in diretta

Un momento di emozione unica per Lele Adani: il telecronista si commuove in diretta alla Bobo TV dopo aver letto le parole di un suo fan

Dopo aver archiviato l’esperienza da telecronista dei Mondiali in Qatar, Lele Adani ha fatto ritorno alla base.

Un’avventura ricca di emozioni e critiche, ma che ha lasciato un segno nel cuore di un telespettatore. Così, Adani ha ricevuto uno speciale messaggio che ha scatenato la sua commozione.

Il messaggio

L’ex calciatore, che oltre a commentare svariate partite per la Rai ha intrattenuto il pubblico con alcune pillole quotidiane della Bobo TV, ha ricevuto il messaggio da un tifoso nella medesima trasmissione su Twitch: “Lui mi scrive così – ha esordito Adani leggendo il testo dal suo telefonino – Ultimo rigore: mio figlio scoppia in lacrime dopo aver tremato per tutti i supplementari.

Questa è la passione che vorrei avesse nella vita ed il calcio gliel’ha insegnata. Lui ama il Papu, siamo atalantini e ha imparato a sognare con lui”.

La commozione

Dopo l’attacco Adani si è lasciato andare alla commozione alla Bobo TV, leggendo ancora le parole del tifoso che gli ha dedicato il pensiero: “Ho un dottorato di ricerca, studio l’origine della vita e lavoro sul DNA e mi chiedono come posso seguire il calcio.

La passione che suscita lo sport è oltre. Il Qatar è uno scandalo, ma Mbappé e Messi sono reali e vanno oltre. Perché se il calcio è talvolta uno scandalo, loro sono passione e questa è sopra e vincerà”.

Adani: “Voglio condividere questo”

Dopo aver terminato di leggere lo speciale messaggio ricevuto Adani è stato colto da un momento di silenzio. Poi, dopo essersi ripreso, ha concluso: “È questo che voglio condividere”. Critiche a parte, ricevute in particolar modo per le gare commentate dell’Argentina, poi divenuta campione del mondo, Adani è riuscito a entrare nel cuore di alcuni tifosi.