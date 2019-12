Lady Gaga ha rifiutato l'invito come ospite a Sanremo 2020: chi sostituirà la popolare cantante nella kermesse canora condotta da Amadeus?

L’eventuale presenza della super osannata Lady Gaga a Sanremo 2020 ha fatto sognare moltissimi fan dell’artista di origini italiane. Nelle ultime ore, tuttavia, quegli stessi ammiratori hanno dovuto fare i conti con il rifiuto della cantante, che ha così inesorabilmente infranto il desiderio di vederla sul palco dell’Ariston. A seguito di tale dolorosa notizia, stanno ora spuntando già i nomi dei suoi possibili sostituti. Ecco dunque cosa sta succedendo nel dietro le quinte della chiacchieratissima kermesse canora.

Lady Gaga rifiuta Sanremo

Amadeus, novello conduttore e direttore artistico del festival della canzone italiana, si sta davvero impegnando parecchio affinché la 70a edizione dello show sia davvero indimenticabile. Tra concorrenti e co-conduttori, si sta discutendo ovviamente anche dei possibili ospiti. Per questo motivo si è parlato pure della possibilità di avere come super ospite la Germanotta oltre a Tiziano Ferro, già confermato nella puntata finale della gara.

I rumors delle ultime ore, però, vedrebbero per l’appunto l’artista statunitense non propensa a farsi vedere sul palco ligure. Così la protagonista di A Star Is Born potrebbe ora essere sostituita niente meno che dalla sensazionale Meryl Streep. Come se non bastasse, inoltre, a compensare la mancanza di Lady Gaga potrebbe anche arrivare il suo partner proprio nella pellicola di così grande successo. Stiamo parlando di Bradley Cooper, con il quale si era persino ipotizzato un flirt con la Germanotta, smentito poi dalla stessa cantante dopo tanto gossip.