Silvia Toffanin ha fatto il proprio debutto in Rai: ospite di Fiorello a "Viva Rai Play" ha anche parlato di Barbara d'Urso

Nelle scorse ore la solare Silvia Toffanin ha fatto il suo debutto in Rai. La compagna di vita di Pier Silvio Berlusconi è infatti stata ospite della trasmissione Viva Rai Play di Fiorello. Dunque, seppur in maniera digitale sul canale Rai, la nota conduttrice di Verissimo è apparsa sull’emittente concorrente della celebre famiglia di cui fa parte. Silvia ha anche dato vita a una sorta di spin off dello show di Sky E Poi C’è Cattelan, riprendendo l’hashtag #EPCFCFINT, che starebbe per E Poi C’è Fiorello Che Fa Il Nuovo Toffanin.

Silvia Toffanin dalla D’Urso?

Ricordandola come compagna di Pier Silvio Berlusconi, Fiorello ha dunque ironicamente chiesto alla Toffanin quali vaccini abbia dovuto fare per entrare in Rai. Subito dopo il mattatore siciliano ha tirato in ballo niente meno che Barbara d’Urso, chiedendo alla ex Letterina se sia mai stata invitata dalla partenopea in una delle sue trasmissioni come caso umano.

“È vero che il suo sogno nel cassetto è essere invitata da Barbara d’Urso?”, ha dunque domandando ancora Fiorello a Silvia Toffanin. La 40enne ha risposto negativamente, precisando di non essere stata ancora invitata dalla Carmelita nazionale. La d’Urso, in passato, è invece stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Che sia ora arrivato il momento di un’inversione di ruoli?





Intanto, tra una risata e l’altra, Fiorello ha rivelato di ammirare molto la presentatrice per la sua grande professionalità. In effetti, Silvia Toffanin è a oggi una delle conduttrici più brave e amate dal pubblico italiano. Con la sua simpatia e la sua grande sobrietà, è di certo un modello da imitare per molti suoi colleghi e colleghe.