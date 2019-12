Ospiti della seconda puntata di Rivelo, ecco le dichiarazioni di Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono stati gli ospiti della seconda puntata di Rivelo, il programma in onda il giovedì sera alle ore 21.10 su Real Time.

Le dichiarazioni di Nicole Mazzocato

La storia tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio è nata nel 2015 dopo che i due avevano partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice lei e tronista lui. Proprio in merito alla scelta di Colloricchio ricaduta su di lei, la Mazzocato ha dichiarato che il momento della scelta è: “indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per cui il lieto fine è stato molto bello. Tante concorrenti che come te vogliono conquistare il cuore del ragazzo… dal momento in cui sei in una guerra tutto è lecito…”.

Dopo il lieto fine nel programma di Maria De Filippi, la storia tra i due è durata quattro anni, salvo poi terminare in modo burrascoso.

A proposito della fine della loro relazione, l’ex corteggiatrice ha voluto sottolineare che non vi è stato: “Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi… Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati”. In merito alle dichiarazioni dell’ex fidanzato nel corso della sua partecipazione all’Isola dei famosi, versione spagnola, Nicole Mazzocato ha poi ammesso di aver “querelato Fabio per le dichiarazioni che ha rilasciato”, in quanto “un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici… Mi sono sentita veramente umiliata”.

La replica di Fabio Colloricchio

Dopo aver concluso l’intervista a Nicole Mazzocato, ecco arrivare in studio Fabio Colloricchio. Anche il ragazzo è stato ovviamente interpellato sul rapporto con la sua ex fidanzata.

L’ex tronista ha ricordato la fase di conoscenza con la Mazzocato, ricordando come “Ero molto preso da Nicole. La conoscevo già prima del programma, l’avevo invitata ad uscire e mi aveva detto di no. Quando la vidi scendere le scale sono stato sorpreso… l’ho attaccata tutto il tempo perché avevo il dubbio che fosse lì per le telecamere”.

L’ex tronista ha inoltre approfittato dell’intervista nel salottino di Lorella Boccia per chiedere scusa alla sua ex fidanzata in merito alle parole utilizzate nel corso della sua partecipazione alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi. ColloricchiO, infatti, aveva speso delle parole poco lusinghiere sulla ragazza e a tal proposito ha dichiarato: “Intendevo dire che era una ragazza fredda…

Il nostro rapporto un inferno? Le chiedo scusa per averlo detto, è veramente brutto”.

In particolare ha ribadito le “sue scuse alla mia ex fidanzata Nicole Mazzocato. Quando ho detto che è stato un inferno sono stato pesante, non dovevo parlare così. Me ne accorgo adesso, però posso dire che quell’sperienza l’ho vissuta senza accorgermene. Ho fatto una stupidaggine e chiedo scusa”. Per poi sottolienare: “C’è da dire però che non possono far vedere 24 ore su 24 della trasmissione e quindi anche per questo nascono delle imprecisioni e delle forzature. Non è un attacco alla televisione, ma speravo aspettasse di vedermi tornare prima di farmi una diffida“.