Grande Fratello Vip, urla nella notte: i motivi

Urla e lamenti hanno spezzato la notte nella casa del Grande Fratello Vip: cosa sarà successo?

Nella notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sono sentite distintamente delle urla e dei lamenti: Rita Rusic e Adriana Volpe, allertate dai rumori, hanno subito chiesto a Michele Cucuzza di cosa potesse trattarsi.

Urla al GF Vip

Urla e lamenti sono stati avvertiti chiaramente dai concorrenti del Grande Fratello Vip ma, nonostante Rita Rusic e Adriana Volpe hanno mostrato di averli sentiti distintamente, le telecamere hanno subito cambiato l’inquadratura e pertanto non è stato possibile scoprire cosa stesse succedendo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Sui social i fan si sono scatenati con le ipotesi e c’è addirittura chi crede che possa essersi trattato dei vicini, che del resto sono “apparsi” anche in alcune vecchie edizione dello show.





Sembra infatti che già in passato i vicini della Casa più spiata d’Italia avrebbero perso la pazienza per i rumori provenienti all’interno dell’appartamento e abbiano per questo attirato l’attenzione dei concorrenti con urla e improperi.

Si sarà trattato di un episodio analogo? Tra le ipotesi più fantasiose circolate sui social c’è persino chi ha sostenuto che si sarebbe trattato di Barbara Alberti, uscita all’ultimo dalla casa -sembra- per un’indisposizione dovuta alle sue condizioni di salute. Secondo gli haters sui social la scrittrice avrebbe deciso di uscire anticipatamente per evitare l’eliminazione visto che lei e altri due concorrenti si trovavano in nomination.