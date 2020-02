Durante la nona puntata del GF Vip Antonella Elia ha visto le foto del suo fidanzato in compagnia della sua ex: sconcertata la sua reazione.

Alfonso Signorini ha dovuto spiegare ad Antonella Elia che il settimanale Nuovo ha immortalato il suo fidanzato Pietro che teneva per mano un’altra donna. Venuta a sapere di chi fosse quella persona si è subito mostrata scioccata.

Fidanzato di Antonella Elia immortalato con un’altra

Essendo una questione delicata, ha chiesto aiuto ad Adriana Volpe per dare la notizia ad Antonella in quanto persona “capace di gestire ogni situazione con equilibrio e senza perdere le staffe“. Non appena ha visto le fotografie in una stanza isolata, la Volpe ha tentato di spiegare che “potrebbe essere un parente. Non vedo un bacio o qualcosa che possa mettere in dubbio la relazione, non mi sembrano foto compromettenti”. Alla domanda del conduttore su come a suo parere avrebbe reagito la diretta interessata lei ha affermato che davanti alle telecamere avrebbe provato a giustificare il fidanzato ma tornata in camera la sua testa avrebbe continuato a pensare a chi sia lei, perché stava con lui, quando sono state fatte le foto e dove.

Chiamatala in disparte, ad Adriana è toccato fare la fatidica confessione.

“Mi hanno dato un compito non bellissimo. Mi hanno fatto andare nella mistery room e mi hanno fatto vedere delle immagini di Pietro con una ragazza bionda. Io le foto le ho viste, ma non c’è nulla di compromettente. E’ normale che essendo qui i giornali cerchino il gossip. L’unica cattiveria che hanno fatto è di aver cerchiato la mano che tiene quella di questa signora. Non c’è niente, sono solo due persone che stanno camminando. Domani usciranno in edicola e probabilmente te le faranno vedere o ti chiederanno una tua opinione“.

“L’importante è che non sia morto nessuno, avevo paura che fosse deceduta la mia matrigna“, ha affermato Antonella in lacrime senza nemmeno commentare la questione. Di fianco a lei la Elia che ha cercato in tutti i modi di rassicurarla: “Prima di sentire qualunque altra campana devi comunque sentire Pietro.

Tu sai che persona è, non avere nemmeno un secondo di esitazione. Se hai un dubbio vieni e parli con me“.

Queste le uniche parole della Elia: “Io lo capisco se Pietro mi lascia perché sono più vecchia di lui di dieci anni“. “Ma non devi neanche pensarlo. Non cadere nel tranello“, ha controbattuto l’altra gieffina. Alfonso Signorini ha dunque fatto andare le due nella mistery room e chiesto ad Antonella se volesse vedere gli scatti dopo aver fatto rientrare Adriana in casa.

Antonella vede le foto del fidanzato con la sua ex

La gieffina ha detto di voler vedere le foto e, dopo averle osservate, si è chiesta se la donna che stava con Pietro fosse Eleonora Giorgi. Ma Alfonso le ha dato la notizia che non avrebbe mai voluto sentire, ovvero che si trattava di Fiore Argento, sorella di Asia ed ex del suo fidanzato.

Sconcertata la sua reazione: “Questa me la paga cara! Brutto disgraziato, guarda che faccia romantica.

Io sapevo che non si erano più visti da anni ma questo sguardo di Pietro io lo conosco benissimo. Quando stava con me mi ha detto che si sentivano raramente e mi ha accusata di avere un rapporto troppo stretto con il mio ex Fabiano. Basta, io mi fidanzo con Aristide“.

Entrata nella casa ha infatti esclamato un “Aristide, stasera dormiamo assieme sul divano. Sai che stiamo per fidanzarci io e te?“.