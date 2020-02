Anche se è l'influencer più famosa non ogni richiesta sarebbe accessibile per Chiara Ferragni: un pizzaiolo ha rivelato la loro conversazione.

Chiara Ferragni si è vista rifiutare un tavolo alla pizzeria Masianelli dove avrebbe chiesto un tavolo privato. La notizia è stata rivelata dallo stesso proprietario della pizzeria, che ha riportato la conversazione avuta con l’influencer.

Il pizzaiolo e Chiara Ferragni

Anche se è l’influencer più famosa del mondo, Chiara Ferragni si sarebbe vista rifiutare un tavolo in una nota pizzeria. Il motivo? Il locale in cui l’avrebbe richiesta non dispone di un privé, e pertanto il proprietario le avrebbe risposto gentilmente di non poter accordare la sua necessità di un tavolo privato all’interno della pizzeria. “I clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo”, ha risposto l’uomo, che via social ha riportato la conversazione avuta con l’influencer.







Chiara Ferragni non se la sarebbe presa e anzi avrebbe comunque ringraziato per la gentilezza, accettando di scegliere forse qualcosa di più riservato per il suo soggiorno a Caserta.

Sotto al post del proprietario de I Masianelli non sono mancate critiche e commenti: in tanti hanno accusato l’influencer di essere snob e di volere la sala privata per questo motivo. In molti hanno invece replicato che, specialmente per quanto riguarda le celebrità, avere un po’ di privacy e d’intimità è spesso complicato e che la sua richiesta sarebbe stata legittima. Qualcuno ha anche criticato il proprietario del locale scrivendo che la showgirl sarebbe appena partita per Los Angeles e che quindi la richiesta di un ristorante a Caserta risulterebbe alquanto strana. “Sicuro che fosse proprio lei?” ha chiesto qualcuno.