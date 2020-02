Sanremo 2020, prima puntata liveblogging

Con una tunica da parroco, Fiorello ha dato il via di Sanremo 2020. Una scenografia spettacolare accoglie Amadeus

Ore 21.00 I genitori non riuscivano trattenere le lacrime, eppure “non stavo andando in America. Facevo 140 km per andare a milano. Volevo costruire il mio sogno e il Festival di Sanremo è il mio sogno più grande”. Si presenta così Amadeus, conduttore della settantesima edizione della kermesse musicale più seguita e chiacchierata d’Italia. Un ingresso spettacolare con una scenografia d’eccezione. Ad accoglierlo c’è Fiorello, che con una tunica da parroco ha divertito proprio tutti, tra battute e ironie sul suo storico amico.

Sanremo 2020, le nuove proposte

Ore 21.15 Con “Tsunami” e “8 marzo” Eugenio in Via di Gioia e Tecla sono i primi a salire sul palco dell’Ariston. Alla giuria Demoscopica il compito di votare. Con il 50,6% è Tecla a passare il primo turno.

Ore 21.30 Fadi e Leo Gassman hanno gareggiato l’uno contro l’altro: a trionfare, con il 54%, è il celebre figlio d’arte.