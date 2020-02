Elettra Lamborghini ha mostrato le condizioni della sua pelle attraverso i social: i fan sono rimasti stupiti.

Elettra Lamborghini non ha segreto per i fan dei social, e così la bella ereditiera ha mostrato loro i segni che le averebbe lasciato l’acne dovuta allo stress e all’alimentazione sregolata dei giorni che hanno preceduto Sanremo.

Elettra Lamborghini: la pelle

Dopo il Festival di Sanremo 2020 Elettra Lamborghini si sarebbe sottoposta a un trattamento al laser per cercare di migliorare le condizioni della sua pelle che, nei giorni della kermesse, è stata sottoposta a forte stress. La cantante ha dichiarato che anche la sua alimentazione poco sana avrebbe influito negativamente, e infatti nei giorni del Festival di Sanremo 2020 avrebbe mangiato in maniera sregolata proprio per lo stress e la paura.





Elettra Lamborghini da sempre non ha segreti per i suoi fan di Instagram, e non è l’unica celebrities a condividere con i fan problemi di ordine comune: recentemente anche Giulia De Lellis aveva mostrato pubblicamente i segni della sua acne, e aveva spiegato ai fan come avrebbe fatto a migliorare la situazione della sua pelle.

L’ereditiera dal canto suo non ha mai perso occasione per raccontare episodi della propria vita privata, come ad esempio il suo fidanzamento con Dj Afrojack: i due convoleranno a nozze tra il 2020 e il 2021, e durante le vacanze di natale il fidanzato di Elettra Lamborghini le avrebbe regalato un grosso e prezioso anello. Sia lei sia Dj Afrojack si sono detti intenzionati ad avere al più presto dei figli, a cui Elettra ha specificato che non darebbero nomi “normali” come Giulia e Francesco, bensì strani.

I fan della coppia sono impazienti di vederli all’altare e di conoscere tutti i dettagli relativi al giorno delle nozze!